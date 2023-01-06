Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi’nde 1 Milyar 315 Milyon 545 Bin 400 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar bütçesinin görüşüldüğü oturum saat dün 23.30’da tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugün saat 11.00’de yapacağı toplantıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

-Şahiner

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, var olabilmenin yolunun üretimden geçtiğini belirtti.

Şahiner, tarıma ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyleyerek, fiyatların arttığını, üretimin ve üretici sayısının azaldığını kaydetti.

Sektörün korunması gerektiğini dile getiren Şahiner, bu bütçeyle bunun yapılamayacağını savundu.

Şahiner, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde narenciyede fiyatların daha iyi seyrettiğini, bunun bölge için hayati önem taşdığını söyledi. Bu sektöre güvence sağlanması gerektiğini söyleyen Şahiner, CYPFRUVEX’in mandora konusunda fiyat açıklamadığını, “bunun tüccara işlemek anlamı taşdığını” söyledi.

Narenciyede yeni pazarlara açılmak ve bunun için de belli bir standart ortaya koymak gerektiğini dile getiren Şahiner, doğrudan gelir desteklerinin doğru yönetilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Şahiner, doğrudan gelir desteğinin rekolteyi artıracak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Girdi maliyetlerinin artığına işaret eden Şahiner, birçok alanda kooperatifleşmenin, girdi maliyetlerini azaltabileceğini belirtti.

Şahiner, CYPFRUVEX ödemelerinde gecikmenin üreticiyi zora soktuğunu söyleyerek, ürün ve doğrudan gelir desteğinin zamanında ödenmesinin önemine işaret etti.

Yaş sebze ve meyve üretiminin piyasadaki değerinde değinen Şahiner, planlı üretimden bahsedebilmek için kayıt tutulması gerektiğini belirtti. Şahiner, zirai ilaç kalıntılarına değinerek, satışı yapılacak yerli ürünlerde ve ithal ürünlerde, sıfır zirai ilaç kalıntısının sağlanması gerektiğini, buna yönelik caydırıcı ceza ve yaptırım getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yem hammadesi ürününün ülkede üretimine yönelik çaba harcanması gerektiğini dile getiren Şahiner, ham madde fiyatlarının üretimi kötü bir noktaya getirme riski bulunduğunu söyledi.

Hayvancılıktaki sorunlara işaret eden Şahiner, “Bu şartlar altında hayvancılık sektörünün devam etmesi mümkün değildir” dedi.

Şahiner, balıkçılıktan elde edilen katma değerin düşük olduğunu, bu alanda katma değer ve istihdam elde edilebileceğini ancak yatırım yapılmadığını söyledi.

Şahiner, ihalesiz yöntemlerden dolayı girdi maliyetlerinin şişirildiğini savundu.

Orman yangınlarııyla ilgili mücadelede hangi noktada olunduğunu, nasıl önlemler alındığını soran Şahiner, çam kese böceğiyle ilgili ilaçlamanın önemli olduğunu belirtti. Şahiner, su yönetimi konusunda nasıl planlama yapıldığını sordu.

-Oğuz

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mandorada hasatın daha başlamadığını söyledi. Dursun, CYPFRUVEX ve tüccar fiyatlarını değerlendirdiklerini ve üreticilerin gelir kaybı yaşanmaması için adımlar attığını belirtti.

Oğuz, ülkeye 40 yıl aradan sonra damızlık hayvan getirildiğini, bunun hayvancılığa önem verdiklerinin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Kuraklıkla ilgili de gereğin yapılacağını dile getiren Oğuz, üretime destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Oğuz, üretimin devamlılığı ve üreticinin koruması için hükümetin elinden geleni yapacağını belirtti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta alınacak önlemlere değinen Oğuz, sorunun olduğu yere gidip gereğini yaptıklarını söyledi. İcraatlarını anlatan Oğuz, iki balıkçı barınağı yapıldığını, 6 göletin temizlendiğini vurguladı. Atık ve yağmur sularının da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen

Oğuz, her damla suyun değerlendirilmesinin geleceği ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.

Tasarrufun önemine vurgu yapan Oğuz, tarımsal sulama ile ilgili duyuruların yapıldığını inşaat faaliyetlerin de başlayacağını belirtti

. “Su Master Planı ve su yönetimini mutlaka yapmak zorundayız” diyen Oğuz, suyun tüm sektörleri etkilediğini vurguladı.

Oğuz, girdi maliyetlerinin tüm sektörülerin sorunu olduğunu, hayvancılara destek verildiğini söyleyerek, kuraklıkla ilgili gereken çalışmalar ve değerlendirmelerin de yapılacağını kaydetti.

Oğuz, kuraklık haritasının açıklanacağını ifade ederek, sağlık sertifikası olmayan ürünlerin ülkeye giremediğini söyledi.

2020 yılında Bafra bölgesinde otellere verilen güneş paneli izni konusundaki soruları yanıtlayan Oğuz, bölgenin peşkeş çekilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bütçe üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis oturumu, oylamanın ardından sona erdi.

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06/01/2023 08:52