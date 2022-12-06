Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, et fiyatları konusunda açıklama yaptı

ads ads ads ads
06/12/2022

ads
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, et fiyatları konusunda açıklama yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede gündem olan kırmızı et konusunda gelinen aşamayla ilgili açıklama yaptı. 

 

Açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın canlı hayvan satış fiyatları konusunda Hükümetle bir anlaşmanın olmadığı yönündeki açıklamasına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Mustafa Naimoğulları başkanlığında yapılan toplantıda canlı hayvan fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak stabilleştirilmesi konusunda hem fikir olunmuştur. Daha sonra ise Kasaplar Birliği ile bu konuda bir toplantı yapılarak stabilleşen canlı hayvan fiyatlarına göre et satış fiyatlarının belirlenmesi konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Bir gün sonra ise Hayvancılar Birliği Yönetimi Bakanlık önünde yaptığı açıklamada canlı küçükbaşın kilogram fiyatının 70TL/Kg ve Büyükbaş canlı hayvan fiyatını 80 TL/Kg olarak açıklamıştır.”

06/12/2022 17:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.