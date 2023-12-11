Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilerin ödemelerini yaptı

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11/12/2023

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilerin ödemelerini yaptı


 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılı için  Globalgap Sertifikalı üretim yapan ve ürün satışı gerçekleştiren 31 üreticiye, alanları üzerinden ve sertifikasyon ücreti olarak toplam 1 milyon 660 bin 250 TL  ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Üreticilerimiz hakkedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile aynı bankanın ilgili şubelerinden alabilirler.” ifadelerine yer verildi.

11/12/2023 16:10
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TAGS: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Globalgap sertifika
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