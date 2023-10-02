Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile DAÜ arasında su avcılık izinlerinin online verilmesiyle ilgili sözleşme imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör vekili Mustafa Tümer, E-Devlet altyapısı içerisinde su ürünleri avcılık izinlerinin de online olarak verilmesi amacıyla iş birliği sözleşmesi imzaladı.

İmza töreni Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kayıtlılığı artıracak projeleri önemseyerek desteklediklerini vurguladı.

Çavuş ayrıca, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

DAÜ Rektör vekili Mustafa Tümer de, üniversite olarak güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sistem TIKA katkılarıyla hazırlandı

TİKA’nın katkılarıyla geçekleşen sistem, E-Devlet altyapısı içerisinde konumlandırılacak olup, tasarım, uygulama geliştirme, devreye alma, bakım ve onarım gibi işlemler, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Faaliyetlerin Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi yanında, Polis Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi paydaş devlet kurumları tarafından online olarak hızlı bir şekilde kontrol edilebilmesi de sağlanacak.

Sistem ayrıca, su ürünleri şubesi ile alakalı her türlü kararı almasında gerekli olan istatistik ve raporların hızlıca hazırlanmasına olanak sağlayacak.