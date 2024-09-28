Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Interfresh Eurasia Fuarı'nda yerini aldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Interfresh Eurasia Fuarı'na katıldı.

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında milli proje olarak gösterilen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interrfesh Eurasia) törenle açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İnterfresh Eurasia 2024 Fuarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin partner ülke olarak katılımıyla zenginleşirken, Mersin ili partner şehir olarak fuara destek verdi.

Fuara KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci ve bakanlık personeli katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı çatısında altında Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi, Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi katılım sağladı.

İzmir Fuar Merkezi’nde Antalya’dan sonra 8’incisi düzenlenen fuara 55 ülkeden alım heyeti ile Avrupa’dan 30’dan fazla zincir market temsilcisi katıldı. Fuarda, Türk tarım ürünlerinin yaş, kuru, dondurulmuş ve konserve ürünleri görücüye çıktı.