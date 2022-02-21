ads

Tarım ve hayvancılığa 37 MİLYON Euro

ads ads
21/02/2022

ads
ads
ads
Tarım ve hayvancılığa 37 MİLYON Euro

Güney Kıbrıs’ta, Tarımsal Kalkınma Planı çerçevesinde bu yıl (2022) tarım ve hayvancıya 37 milyon Euro aktarılacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 37 milyon Euro, tarım ve hayvancılıkta modernizasyon ve rekabet gücünü artırma yanında 2021 yazında çıkan yangından zarar gören çiftçilere maddi destek için harcanacak. Plan kapsamında 5 milyon Euro’luk kaynak da tarım-hayvancılık sektöründeki gençlerin desteklenmesi ve gençlerin bu sektöre katılımının sağlanmasına ayrıldı.

 

21/02/2022 13:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.