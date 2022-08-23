Tarımın Geleceğini Bilimsel Eğitim ve İnovasyon Yönlendirecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Dünya nüfusunun her geçen gün daha da artması nedeniyle sağlıklı gıda temininin büyük bir problem haline geldiğini belirterek, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek adına tarım eğitim- öğretiminin büyük önem kazandığını kaydetti.



Tarımsal üretimde aşırı kimyasal kullanımı ile sağlığı tehdit eden gıdaların üretiminin gittikçe arttığını söyleyen Baktır, çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği neticesinde kullanılabilir su kaynaklarının da azaldığına değinerek, tarım uygulamalarının ve üretim teknolojilerinin yeni bir döneme girdiğini, günümüzde artık tarımda inovasyonun konuşulması gerektiğini anımsattı.



Prof. Dr. Baktır, bu konunun milyarlarca insanı doğrudan ilgilendirdiğini ve sorunların ivedilikle çözümlenmesinde ziraat mühendislerinin büyük rol oynadıklarını belirtti.

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin ziraat mühendisi talebinin tüm dünyada artış gösterdiğini vurgulayan Baktır, “Donanımlı ve yetkin ziraat mühendislerinin yetiştirilmesinde üniversitelere her zamankinden daha çok görevler düştüğünü söyledi.

Dekan Baktır, UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde birçok laboratuvarlar ve öğrenci uygulama alanları bulunduğunu belirterek, bu sayede öğrencilerin sadece teorik bilgileri edinmeleri değil, aynı zamanda konu hakkında uygulamalı çalışmalar yapmalarına olanak sağladığına dikkat çekti.

Söz konusu uygulama alanlarında çok yönlü üretim yapılabildiğini ve ürünleri işleyen çiftlikler bulunduğunu açıklayan Baktır, Fakülte öğrencilerinin alanlarında uzman öğretim üyeleriyle birlikte tarımsal uygulamalarda uzmanlaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Baktır, öğrencilerin uygulamalı bilgi edinme çalışmalarını desteklemek için ayrıca yaz dönemlerinde staj yaptıklarını dile getirerek, öğrencilerin Tarım Bakanlıklarına bağlı araştırma enstitülerinde, ulusal ve uluslararası etkinliği olan şirket ve belediyelerde stajlarını yaptıklarını belirtti.

Kıbrıs’ın Akdeniz ikliminin etkin olduğu bir ülke olması nedeniyle tarımsal açıdan üretim sergi alanı özelliğini taşıdığını söyleyen Baktır, “Öğrencilerimiz derslerde çok sayıda ekonomik değeri olan bitkiyle tanışıyor” şeklinde konuştu.

Dekan Baktır, tüm Dünya genelinde tarım alanında uzmanlara ihtiyacın arttığını vurgulayarak, “Mezun öğrencilerimiz arasında işsiz bulunmamaktadır ki bu bizim en ayrıcalıklı yanlarımızın başında gelmektedir” dedi.

Fakülte olarak KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sıkı işbirliğinde bulunduklarını da anımsatan Baktır, “Müşterek seminerler ve çalıştaylar düzenliyoruz. KKTC’li üreticilerle olan yakın temalarımız çerçevesinde de öğrencilerimize yeni pencereler açıyor” bilgisini paylaştı.

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23/08/2022 16:01