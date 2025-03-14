Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden üreticilere ücretsiz su analizi hizmeti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, doğru sulama stratejileri geliştirmesine yardımcı olarak hem verimliliği artırıp, hem de toprak sağlığını korumak amacıyla üreticilere ücretsiz su analiz hizmeti vermeye başladığını açıkladı.

İsteyen üreticiler, Türkmenköy ve Güzelyurt’taki istasyonlarda sulama suyunun kalitesini belirlemek amacıyla iletkenlik (kondüktivite) ve pH analizi yaptırabilecek.

Su iletkenlik (kondüktivite) analizi, sulama suyundaki tuzluluk seviyesini belirleyerek bitkilerin besin alımı ve toprak yapısı üzerindeki etkilerini değerlendirirken, pH analizi ise suyun asidik veya bazik özellik taşıyıp taşımadığını ortaya koyuyor.