Tarımsal gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ürünlerden üçünde, yerli ürünlerin birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

ads ads ads ads
07/05/2021

ads
ads
ads
Tarımsal gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün tespit edildi.

Orc Food. Ltd. ait armut (deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Sonuçların tamamı şöyle:

      7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:   

     İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu   

1    Çağsın Trd. Ltd.    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz   

2    Nej Grain Ltd    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz   

3    Holly Grains Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz   

4    Nej Grain Ltd    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz   

5    TÜK    İthal    Arpa Yemlik    Temiz   

6    Holly Grains Ltd.    İthal    Mısır    Temiz   

7    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut S.M    Temiz   

8    Halil Kasap Paz.    İthal    Can Erik    Temiz   

9    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Pinky Lady    Temiz   

10    Orc Foods    İthal    Elma    Limit Üstü   

11    Orc Foods    İthal    Armut Deveci    Limit Üstü   

12    Orc Foods    İthal    Armut S.M    Temiz   

13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Pinky Lady    Temiz   

14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz   

15    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz   

16    SVS Tic. Ltd.    İthal    Yeşil Can Erik    Temiz   

17    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Armut S.M    Limit Üstü   

18    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Can Erik    Temiz   

19    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz   

20    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz   

21    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Yeşil Erik    Temiz   

22    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz   

23    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz   

24    Cahide Kılıç    İthal    Elma Stk.    Temiz   

25    Cahide Kılıç    İthal    Elma Golden    Temiz   

23    Cahide Kılıç    İthal    Armut S.M    Temiz   

27    Cahide Kılıç    İthal    Armut Deveci    Temiz   

28    İdris Saraç    Mağusa    Sivri Biber    Limit Üstü   

29    Mesut Karakuş    Mağusa    Hıyar    Temiz   

30    İdris Saraç    Mağusa    Dolma Biber    Temiz   

31    Vehbi Kabak    Mağusa    Taze Fasulye    Temiz   

32    Mehmet Çetin    Mağusa    Hıyar    Temiz   

33    Fatih Yavşan    Tatlısu    Sarı Fasulye    Temiz   

34    Aşır Yalçın    Tatlısu    Sarı Fasulye    Temiz   

35    Soner Yavuz    Tatlısu    Fasulye (Astrro)    Temiz   

36    Serdal Kurt    Karşıyaka    Semiz Otu    Temiz   

37    Serdal Kurt    Karşıyaka    Roka    Temiz   

38    Hasan Benli    Karşıyaka    Kapya Biber    Temiz   

39    Ali Kandullu    Aydınköy    Patlıcan Sera    Temiz   

40    Ali Kandullu    Aydınköy    Salatalık    Temiz   

41    Şaban Berk    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz   

42    Emine Çalludağ    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz   

43    Halil Güney    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz   

44    Enver Mehmetoğlu    Taşpınar    Domates    Temiz   

45    Gabro Tic. Ltd.    Doğancı    Patates İh.    Temiz   

46    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz   

47    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz   

48    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz   

49    Fatma Sesigüzel    İskele    Enginar ih.    Temiz   

50    Terra Carob Ltd.    M/sa    Harup Çekirdeği    Temiz   

51    Terra Carob Ltd.    M/sa    Kırık Harup    Temiz   

 

 

07/05/2021 17:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Tarımsal gıda analiz sonuçları açıklandı, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.