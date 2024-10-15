Tarımsal üretim ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor   

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven bu yılki Dünya Gıda Günü’nün ‘Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı’ temasıyla kutlanacağını belirterek, bu bağlamda dünya genelinde herkesin güvenli ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Özgüven, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı aşmasının beklendiğini belirterek, bu durumun tarımsal üretim ihtiyacını daha da artacağını söyledi.

Özgüven, tarımın refah düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için vazgeçilmez bir sektör olduğunu hatırlatarak, “Sağlıklı beslenmenin ve kalkınmanın yolu üretimden geçer. Ancak sadece üretim değil, gıda güvenliğini de kapsayan kaliteli üretim ve bu üretimin tüm insanlara adil bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Tüm dünya için tarladan sofraya yeterli ve güvenli gıdanın erişiminin sağlanmasının önemli olduğunu da vurgulayan Özgüven, “Bu konuda farkındalığın oluşturulması için anaokullarından başlayarak eğitim ile desteklenmeli, ilgili bakanlıklar, sivil toplum ve özel kuruluşların gıda ve gıda güvenliği için farkındalık projeleri önemlidir” dedi.

Özgüven, tüm dünyada çiftçilerin küresel nüfustan daha fazlasını beslemeye yetecek kadar gıda ürettiklerini ancak açlığın devam ettiğini aktararak, “Tekrarlanan hava şokları, çatışmalar, ekonomik gerilemeler, eşitsizlik ve pandemi nedeniyle FAO verilerine göre dünyada yaklaşık 733 milyon insan açlıkla karşı karşıya” bilgisini paylaştı.

Günümüzde çok fazla insanın sağlıklı besinleri karşılayabilecek durumu olmadığını da işaret eden Özgüven, “Daha savunmasız kişiler çoğunlukla sağlıksız olabilen temel gıdalara veya daha ucuz gıdaları almak zorunda kalırken, diğerleri de taze veya çeşitli gıdalara ulaşamıyorlar” şeklinde konuştu.

Özgüven, sağlıklı gıdanın her kesime adil bir şekilde ulaştırılabilmesi için karar mercileri olan hükümetlerin, sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerle birlikte çalışmaları sorunun çözümü için önemli olduğunu belirtti.