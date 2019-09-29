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Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı

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29/09/2019

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Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı

Tarkan finali yaptığı Harbiye konserlerinde 39 bin kişi tarafından izlendi. Şarkıcı bu seriden 9 milyon lira kazandı.

Tarkan, geçen yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkava konserlerini, yeni doğan kızı Liya'dan aynlmamak için es geçmişti. Bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi.  

Finali cumartesi akşamı yaptı.  

Sahnede toplam 24 saat kaldı.   Her akşam 20 şarkı söyledi,   7 günde 3 kilo verdi.  

Perde arkasında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi.   Toplam 39 bin kişi izledi. Tarkan bu seriden 9 milyon lira kazandı.

29/09/2019 14:48

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TAGS: Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı, haber, kıbrıs,
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