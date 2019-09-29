Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı
29/09/2019
|
|
Tarkan finali yaptığı Harbiye konserlerinde 39 bin kişi tarafından izlendi. Şarkıcı bu seriden 9 milyon lira kazandı.
Tarkan, geçen yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkava konserlerini, yeni doğan kızı Liya'dan aynlmamak için es geçmişti. Bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi.
Finali cumartesi akşamı yaptı.
Sahnede toplam 24 saat kaldı. Her akşam 20 şarkı söyledi, 7 günde 3 kilo verdi.
Perde arkasında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi. Toplam 39 bin kişi izledi. Tarkan bu seriden 9 milyon lira kazandı.