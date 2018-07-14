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Tarkan baba oldu

Megastar Tarkan doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı. Eşinin yanından ayrılmayan Tarkan'dan mutlu haber geldi.

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14/07/2018

Tarkan baba oldu

Megastar Tarkan'ın kızı Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde dünyaya geldi. Pınar Tevetoğlu ve Tarkan çifti kızlarına Lidya adını verdi. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu doğum sancısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızları Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde dünyaya geldi. 

Tarkan mutlu haberi Twitter'dan "Kızımız “Liya” dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." mesajı ile duyurdu.

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TAGS: tarkan, baba
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