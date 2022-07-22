Tarkan 'Bu tadımlık' dedi, yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik'i paylaştı

Tarkan 'Bu tadımlık' dedi, yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik'i paylaştı

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22/07/2022

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Tarkan 'Bu tadımlık' dedi, yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik'i paylaştı

Geçtiğimiz Şubat ayında çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla büyük ses getiren Tarkan, yeni şarkısını duyurdu.

'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla yaz aylarında hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti.

GEÇÇEK GÜNDEME OTURMUŞTU
Tarkan kış aylarında ise Geççek ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.

 

22/07/2022 16:05
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TAGS: tarakn, yap bi güzellik, şarkı,
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