Tarkan kızı Liya için tütü giydi!

Megastar Tarkan, kızı Liya ile birlikte objektif karşısına geçti. Kızı için tütü giyen ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" sözleriyle güldürdü.

Fotoğrafını şu notla paylaştı:“Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte... İyi hafta sonları dilerim… Özledim sizleri canlarım”

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19/09/2021 11:04