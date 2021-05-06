Tarkan kızının davetini geri çevirmedi

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada başlatılan ‘meydan okuma (challenge)’ hareketine ‘Kış Güneşi’ şarkısını seslendirerek dahil olan Yıldız Tilbe, “Tarkan’a pas atıyorum” demişti.

“ANLAMADIM…”

Tarkan ise akımın amacını anlamadığını söyleyerek Yıldız Tilbe’yi reddetmişti. Tarkan, “Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver” ifadesini kullanmıştı.

“5 ÇAYINA DAVET EDİLDİM”

Yıldız Tilbe’yi reddeden Tarkan, kızı Liya ile oyun oynarken çektiği fotoğrafını Instagram hesabından “5 çayına davet edildim yine” notuyla paylaştı.

Tarkan’ın bu paylaşımı, “Yıldız Tilbe’yi reddetti ama kızının davetini geri çevirmedi” şeklinde yorumlandı.

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06/05/2021 16:35