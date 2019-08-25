Tarkan otele yerleşiyor

Tarkan, Harbiye Açıkhava'da 20-27 Eylül tarihleri arasında 6 konser verecek. Tarabya'da oturan Tarkan provalara ve konsere zamanında yetişebilmek için bir haftalığına Harbiye'deki Hilton Oteli'ne yerleşecek.

Otelin kral dairesi Tarkan, eşi ve kızları Liya için hazırlanıyor. Tarkan'a özel, ışık geçirmeyen perde, yürüme bandı, masaj yatağı ve meditasyon köşesi hazırlanıyor. 7 günlük biletleri tükenen pop yıldızının konser sayısını 10'a çıkarması bekleniyor. Tarkan 35 bin adet bilet sattı, toplam kazancı 6 milyon TL'yi bulacak.