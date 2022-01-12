Tarkan’dan Enes Kara paylaşımı

Müzisyen Tarkan Tevetoğlu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intiharı üzerine, “Ey analar, babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımız korumak ve kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir” dedi.

Tarkan Tevetoğlu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdunda intihar etmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tarkan’ın mesajı şöyle:

“Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.

Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

Ey analar, babalar!

İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun.

Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi.

Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımız korumak, kollamaktır.

Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.”

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12/01/2022 10:27