Tarkan'dan Gülşen paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen'in tutuklanması sonrası ise ünlü isimlerden sosyal medyadan tepkiler geldi. Gülşen'in yakın dostu Tarkan'ın sessizliği dikkat çekerken, Megastar sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

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26/08/2022

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Tarkan'dan Gülşen paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen'in tutuklanması sonrası ise ünlü isimlerden sosyal medyadan tepkiler geldi. Gülşen'in yakın dostu Tarkan'ın sessizliği dikkat çekerken, Megastar sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada tartışma yarattı.

Pek çok ünlü isim Gülşen'e destek olurken, gözler Gülşen'in yakın dostu Tarkan'ı aradı. Sessiz kalmasıyla eleştirilen Tarkan, sessizliğini bozarak, sosyal medyadan yakın dostuna sahip çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz.

"DİNİ KENDİ YOBAZ DÜŞÜNCELERİNE ALET EDİP..."

Çocuklara cinsel istismarda bulunanlar, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip, doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz, Gülşen'i br kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı." dedi.

26/08/2022 16:10
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TAGS: takan, gülşen,
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