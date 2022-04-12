Tarkan'dan iddialara yanıt

Şarkıcı Tarkan, son dönemde hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tarkan yat aldı iddialarını yalanladı.

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12/04/2022

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Tarkan'dan iddialara yanıt

'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan son dönemde hakkında çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

49 yaşındaki Megastar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum" sözlerini dile getirdi. 

AİLESİYLE TATİLDE

Öte yandan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu erken açan ünlüler arasına katılmış, ailesiyle tatilde çekilen karesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Şarkıcı hangi ülkeye gittiğini açıklamazken, bazı takipçileri Tarkan ve ailesinin Karayipler'e gittiğini ileri sürmüştü.

12/04/2022 11:07
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TAGS: Tarkan
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