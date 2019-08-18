Tarkan'dan Kaz Dağları için şarkı

Ünlü şarkıcı Tarkan ve Boğaziçi Caz Korosu, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki olarak yeni bir şarkı yayınladı. 'Uyan' isimli şarkı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan ile Boğaziçi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki olarak bir şarkı yaptı.

Söz ve müziğin Tarkan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Gözbek'e ait.

​Gazete Duvar'ın haberine göre Gözbek'in yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu tarafından seslendirilen 'Uyan' adlı şarkı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda beğeni aldı.

Tarkan da şarkıyı sosyal medya hesabından "Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan" mesajıyla paylaştı.