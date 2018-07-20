HABER KIBRIS

Tarkan'ın bebeğiyle ilk karesi

Yaklaşık bir hafta önce babalık duygusuyla tanışan Tarkan, sosyal medya hesabından hastane çıkışı fotoğrafı paylaştı.

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20/07/2018

Tarkan'ın bebeğiyle ilk karesi

 

Eşi Pınar Tevetoğlu ile Lidya adını verdiği kızını geride bıraktığımız hafta kucağına alan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu duygunun kendisine hissettirdiklerini paylaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Megastar Tarkan, bu defa Lidya ile hastane çıkışı çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu özel kareyi: “Geçen günlerden, hastane çıkışımızdan, biraz geç bir tbt oldu ama” notuyla paylaşan Tarkan büyük beğeni aldı.

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TAGS: Tarkan, haber, kıbrıs
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