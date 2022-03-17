Tarkan'ın 'Geççek'inden sonra Doğuş'tan 'Geçmicek'

'Geççek' şarkısıyla gündeme oturan Tarkan'ın ardından şarkıcı Doğuş'tan 'Geçmicek' şarkısı geliyor. Yakında müzikseverlere sunulacak parçanın tanıtımını yayınlayan Doğuş'un şarkısı Tarkan'a yanıt olarak yorumlandı.

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17/03/2022

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Tarkan'ın 'Geççek'inden sonra Doğuş'tan 'Geçmicek'

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" notuyla sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde klip de çekti. Klip çekiminde Doğuş kaptan elbisesi giydi.

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulunduğu yorumları yapılan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" diye konuştu.

17/03/2022 14:27
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TAGS: Tarkan, Geççek, Doğuş
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