Tarsal tünel sendromu ayakları vuruyor

Tarsal tünel sendromu, siyatik sinirin ayak parmaklarına kadar uzanan dalı olan posterior tibial sinirin tarsal tünellerden geçerken yaşanabilecek sıkışmalar sonucu oluşuyor.



Ayak tabanı ve bileğinde görülen yakınmaların ardında çok bilinmeyen “Tarsal Tünel Sendromu”nun olabileceğini aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, diğer sendromlara göre daha nadir görülen sorunun, ayaklara çok fazla ağırlık bindirmekle tetiklendiğini, bilek burkulmalarının ise hasarı arttırdığını söyledi.



TARSAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUYOR?



Tarsal tünel sendromunu tetikleyen birçok sebep bulunduğunu söyleyen Dr. Yıldırım, “Ayak bileğine yapılan aşırı yük binmesi en yaygın neden olarak bilinir. Gün içerisinde uzun süre ayakta durup, ayak bileğinin gücünü kaybetmesine bağlı yaşanabilecek burkulmalarda tarsal tünel sendromu oluşması mümkündür” dedi ve başlıca tarsal tünel sendromu sebeplerini şöyle sıraladı:



- Travmalar.

- Tarsal tünel çevresinde iyi huylu kitle.

- Artrit.

- Düz tabanlık.

- Tibial sinir yakınındaki tümörler.

- Şeker hastalığı.

- Ayak bileklerinde ödem.

- Ayak bileği burkulması veya kırığı.

- Sinir üzerindeki baskıya neden olan tibial siniri çevreleyen zarda varikoz damarlar.



TARSAL TÜNEL SENDROMU BU BELİRTİLERLE SİNYAL VERİYOR



Ayakta uyuşma, güç kaybı, karıncalanma ve hissizlik gibi şikayetlerle ortaya çıkan sonurda, tibial sinir boyunca görülen ağrılar, özellikle ayak tabanında ve bilek kemiğinde artıyor. Tarsal tünel sendromunun sebep olduğu diğer belirtiler ise; batma tarzında acı, ağrı ve yanma hissi. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Ağrıların ve diğer belirtilerin zorlamalara ve fiziksel aktivitelere göre arttığı gözlenebiliyor. Aşırı fiziksel aktivite durumunda geceleri karıncalanma ve ağrıda artış görülüyor.



TARSAL TÜNEL SENDROMU TANISI NASIL KONUR?



Tarsal tünel sendromu şüphesinde bir ortopedi uzmanına başvurmak gerektiğini söyleyen Dr. Yıldırım, “Teşhis için ayak ve ayak bileği incelenir. Ortopedist, tibial sinire hafifçe vurarak bir tarsal tünel sendrom testi yapar. Şüphe durumunda elektromyografi (EMG) testi yapılır, kitle şüphesinde ise gelişmiş görüntüleme tekniğiyle o bölgeye bakılır. Tarsal tünel sendromuna kemikli bir büyümenin veya kitlenin sebep olduğu düşünülüyorsa bilgisayarlı görüntüleme testi olarak MR ve BT istenebilir” diye konuştu.



TEDAVİDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?



Tarsal tünel sendromu tedavisinin belirtilere ve şikayetlerin derecesine göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Yıldırım, “Ağrılar çok şiddetli değilse evde tedavi mümkündür. Bu amaçla, iltihaplanmayı azaltarak sinir sıkışmasını hafifleten ilaçlar kullanılabilir. Mümkün olduğunca problemli bölgeyi yormaktan kaçınmak ve buz uygulamak rahatlatacak ve iyileşmeye yardımcı olacaktır. Dinlenme, buz uygulaması, kompresyon ve yükseltmeden oluşan dört adımlı RICE tedavisi de şişme ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır” dedi.



Evde yapılan tedaviden iyi sonuç alınmaması durumunda ise ortopedik tabanlık tedavisi uygulanabiliyor, son aşamada ise ameliyat söz konusu olabiliyor.