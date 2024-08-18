Tarsan badminton şenliği yapıldı

Tarsan Çiftlik sponsorluğunda, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörlüğünün ve Gönyeli Alayköy Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları çerçevesindeki etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Mithat Tekçam, Genel Sekreter Aytekin Keleş, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Asbaşkanlar Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı'nın da bulunduğu Air Badminton Şenliği'ne Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar da katıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından sporculara hediye olarak dağıtılan tişört ve şapkalarla yine Türkiye'den gelen vteran grubu ile yapılan kortej yürüyüşünün ardından konuşma yapan Başkanımız Fırat Deniz, Sn. Ercan Yıldız ve Sn. Hüseyin Amcaoğlu 4. Tarsan Air Badminton Şenliği'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı çerçevesinde şenlik olarak yapılmasının anlamlı olduğunun altını çizdiler.

Konuşmaların ardından sporculara hediye paketleri ve belgeleri verilirken sponsor Tarsan Çiftlik Direktörü Cahit Gazioğlu'na, Sn. Mithat Tekçam'a ve Sn. Hüseyin Amcaoğlu'na, Sn. Ercan Yıldız'a plaketleri takdim edildi. Türkiye'den gelen veteran grubu ile milli takım sporcularının yaptığı gösteri maçının ardından başlayan 4. Tarsan Air Badminton Şenliği saat 23.00'te sona erdi. Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar'ın da katılarak destek verdiği şenliğimizde sporcular hem eğlendiler hem de üçerli gruplar halinde karşılıklı maçlar yaptılar.