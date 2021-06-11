Tarsan Bakery Hizmetinizde!

Ülkenin önde gelen çiftliklerinden Tarsan’ın KKTC halkına sunduğu bir diğer hizmet olan bakery hizmeti başladı.

Tarsan, birçok çeşit ekmek ürünüyle piyasaya giriş yaptı. Tam Buğdaylı, Ballı ve Ekşili, Zeytinli ve Kekikli, Sarı Buğday Ekmeği, Çavdar Ekmeği, Jalepon Biberli, Cevizli ve Üzümlü ve Anadolu Tadında çeşitleriyle halka hizmet vermeye başlayan Tarsan Bakery sipariş alımına geçti.

Pazar dahil haftanın her günü teslimat yapan Tarsan’a www.tarsanciftlik.com adresinden ulaşılabiliyor.

İŞTE TARSAN BAKERY EKMEK ÇEŞİTLERİ:

-Tam Buğdaylı

-Ballı ve Ekşili

-Zeytinli ve Kekikli

-Sarı Buğday Ekmeği

-Çavdar Ekmeği

-Jalepon Biberli

-Cevizli ve Üzümlü

-Anadolu Tadında

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11/06/2021 15:45