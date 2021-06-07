Tarsan Çiftlik Yakında Hoş Bir Sürprizle Karşınızda

Tarsan Çiftlik yakında ekmek üretimine başlıyor

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07/06/2021

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Tarsan Çiftlik Yakında Hoş Bir Sürprizle Karşınızda

Ülkenin önemli çiftlikleri arasında yer alan Tarsan Çiftlik ekmek üretimine başlıyor. Tarsan Çiftlik, yakında ekmek üretimine başlayacağı müjdesini sosyal medyadan duyurdu. Kuzey Kıbrıs’ın her yerine teslimat prensibi ile yola çıkan Tarsan Çiftlik ürünleri tek tıkla kapınıza kadar geliyor.
www.tarsanciftlik.com adresinden online sipariş verebilir veya 05488559111 numaralı telefona mesaj ya da arayarak sipariş verebilirsiniz.
Tarsan Çiftliği kalitesi ile üretilen peynirler, dondurmalar, et ürünleri, salçalar,reçeller,ballar,meyveler ve sebzeler artık kapınıza kadar geliyor.

07/06/2021 12:34
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TAGS: Tarsan Çiftlik
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