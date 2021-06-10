Tarsan’dan bir hizmet daha!

Ülkenin önemli çiftlikleri arasında yer alan Tarsan Çiftlik yeni bir hizmetle daha halkın karşısında.

Pandemi sonrasında pazarda ciddi bir yer elde eden Tarsan, kendisni geliştirmeyi sürdürüyor. Tarsan bundan böyle ekmek satışına da başladı. Çeşit çeşit, taptaze ve sıcacık ekşi maya ekmekleri artık sizlerle buluştu.

Kuzey Kıbrıs’ın her yerine teslimat prensibi ile yola çıkan Tarsan Çiftlik ürünleri tek tıkla kapınıza kadar geliyor! www.tarsanciftlik.com adresinden online sipariş verebilir veya 05488559111 numaralı telefona mesaj ya da arayarak sipariş verebilirsiniz.

Tarsan Çiftliği ile üretilen doğal ve taze peynirler, dondurmalar, et ürünleri, sıcacık ekmekler, yoğurtlar, cam şişe sütler, yumurtalar, reçeller, ballar, macunlar, meyveler ve sebzeler kapınıza kadar geliyor.

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10/06/2021 11:06