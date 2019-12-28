Tartışmalı AKSA jeneratörü geri gidiyor

AKSA’ya ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratör bugün geri gönderiliyor.

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.’nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC’ye girişine izin verilmeyen jeneratörün geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına karar vermişti.

Mart 2017’te ithal edilen ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün, 10 milyon TL’lik gümrük bedeline yönelik af kararı, Sayıştay tarafından mevzuata aykırı olarak değerlendirilmişti.

28/12/2019 15:25