Tartışmalı Dizi Famagusta’nın Yönetmeni Konuştu

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı olan Famagusta dizisinin yönetmeni Andreas Georgio, sosyal medya hesabından diziyle ilgili bir açıklama yaptı. Georgio, paylaşımında diziye ilham veren temel mesajın "insanların sınırlar ve kısıtlamalar olmaksızın özgürce yaşama ve sevme hakkı" olduğunu vurguladı.

Georgio, paylaşımında şunları söyledi:"Stelia, İsla ve Antriana! Kuzenlerim Stelia ve Antriana ve çocukluk arkadaşımın kızı İsla, hepsi de Kıbrıslı. İsla Kıbrıslı Türk ve kuzenlerim de Kıbrıslı Rum. Onları birlikte büyütürken, onlara birbirlerini sevmelerini öğretiyoruz. İnsanlığı seven insanlar tarafından oluşturulun Famagusta dizisinin mesajı da budur. Her insan özgürce yaşama ve özgürce sevme hakkına sahiptir... Sınırlar ve kısıtlamalar olmaksızın! Özgürce!"

Georgio, bu mesajını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.