Tartışmalı Engelsiz Yaşam Evi için Gardiyanoğlu tarih verdi

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Uzun yıllardır tartışmalara neden olan, binası bitmesine karşın iç donanımı ve çalışanları atanamadığı için açılamayan Engelsiz Yaşam Evi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu tarih verdi... “ Yeni yılda ışıkları yakacağız” diyen Bakan, bu konuda kararlı olduğunu ve yeni yılda merkezin hayata geçirileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün ekibi ve paydaşlarıyla birlikte Değirmenlik’te atıl durumda bulunan Engelsiz Yaşam Evi’nin binasını gezerek durum tesbitinde bulundu..

İncelemelerinin ardından Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’e açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, geçtiğimiz aylarda hırsızlar tarafından soyulan ve çelik aksamları çalınarak talan edilen binanın içler acısı durumunu görmekten üzüntü duyduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, sadece hırsızların verdiği zararın 100 bin sterlin olduğunu açıkladı.

Önlerine bir hedef koyduklarını ve çalışmalarını hızlandırarak kanayan yaraya merhem olacağını belirten Gardiyanoğlu, KKTC Merkez Bankası’nın Engelsiz Yaşam Evi’ne ciddi bir desteği olacağını belirttii.

Gardiyanoğlu, KTMMO’na, İMB’ne ve binanın yapılmasıyla ilgili gönüllü çalışan tüm kesimlere teşekkür ederek, engelli bireylerin ve ailelerinin özlemle beklediği binanın tamamlanmasının en kısa sürede sağlanacağını ifade etti..

Bakan Gardiyanoğlu, yaşlılar için bir yaşam köyü oluşturulması için de bir proje yapılabileceği müjdesini verdi..