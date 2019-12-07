Tartışmanın galibi Boris Johnson

İngiltere 12 Aralık'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Hükümetteki Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn seçimler öncesinde son kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Tartışmanın galibi Johnson oldu.

Tartışmada Brexit ve ulusal sağlık sistemi ön plana çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit'i gerçekleştirme vaadini tekrarladı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, Brexit'i yeni bir anlaşma önerisiyle sonlandırma sözü verdi.



Ulusal sağlık sistemi hakkında konuşan Corbyn sistemin kırılma noktasında olduğunu söyleyerek 40 milyar sterlin yatırım sözü verdi.



Başbakan Boris Johnson ise, sağlık sistemini satma gibi bir düşüncesi olmadığını yineledi.



Çekişmeli geçen tartışmanın galibi ise Başbakan Boris Johnson oldu. İki liderin performansını oylayan seyircilerin yüzde 52'si

Johnson'ı daha başarılı buldu.

07/12/2019 12:39