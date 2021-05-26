Tartıştığı Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti

Kendisini aldattığı iddiasıylaeşini darp eden A. P. tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının 22.05.21 tarihinde saat 01.00 raddelerinde kalmakta oldukları ikametgâhları içerisinde, kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşi A.M’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi.

Alınan şikâyet doğrultusunda zanlının 25.05.21 tarihinde tutuklandığını belirten polis, ifade vermeyen zanlının kendisine okunan davasına karşılık “suçumu kabul ederim, özür dilerim” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının TC vatandaşı olduğunu, KKTC vatandaşı olan eşinden dolayı ikametinin yasal olduğuna ve şikâyetin de halen geçerli olduğuna değinen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polisse ispat-ı vücut etmesi şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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26/05/2021 15:46