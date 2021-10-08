Tartıştığı eşinin parmağını kırdı

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08/10/2021

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Tartıştığı eşinin parmağını kırdı

Tuzla'da tartışığı eşinin parmağını kıran ve bacağına tekme atan İ. Ö.ı tutuklandı. 

Tuzla'da kendisine parasını vermediği gerekçesiyle tartıştığı  eşi S.C’ nin elindeki çantasını almak maksadıyla sert bir şekilde çekmesi sonucu eşinin sol el orta parmağının kırılmasına ve sağ bacağına tekme atarak darp eden İ. Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı 

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren tanık polis memuru Fatih Belican olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının tartıştığı eşinin elinden çantasını sert bir şekilde almaya çalışırken sol el orta parmağının kırılmasına neden olduğunu ve sağ bacağına tekme atmak suretiyle darp ettiğini belirten tanık polis, ayni gün müşteki eşinin ifade vermek suretiyle şikayetini geri çektiğini söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

08/10/2021 21:22
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TAGS: kadına şiddet
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