Tartıştığı kişilere taşla saldırıp yaraladı

Tartıştığı kişilere taşla saldırıp yaraladı

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11/01/2025

Tartıştığı kişilere taşla saldırıp yaraladı

 Gazimağusa’da çarşamba günü tartıştığı kişilere taş ve kül tablasıyla saldırıp, yaralayan ve araçlarına zarar veren kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa’da H.A.(E-25), aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.Y.(E-47) ve H.B.’ye (E-52) saldırıp, taş ve kül tablasıyla ciddi şekilde darp etti. Y.Y.’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep olan saldırgan, daha sonra taşla H.B.’ye ait araca zarar verdi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis H.A.’yı yakalayıp, tutukladı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: kktc, tutuklama, polis
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