Tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı cezaevine gönderildi

16.8.2019 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde, alacak verecek yüzünden tartıştığı Samsung Falley’ i (E-26) yı tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sağ ayak bacağından yaralayan Rıdvan Olawole Arabambi (E-25)polis tarafından aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 20.8.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mehmet Uyguner verdiği yeminli şahadette aralarındaki alacak verecek davası yüzünden zanlının ikametgâhının giriş kapısında evden aldığı ağız uzunluğu 15 cm, toplam uzunluğu 30 santim olan bir bıçağı Samsung Falley’nin sağ bacağına iki kez saplamak suretiyle yaraladığını anımsattı. Müştekinin hastanede müşahede altına alındığı ve bir gün sonra taburcu olduğuna değinen Uyguner zanlının polise herhangi bir ifade vermediği ve kendisine okunan yazılı dava tebliğini de imzalamadığını aktardı.

Uyguner bir soru üzerinde bahse konu bıçağı zanlıya ait ikametgâhın yatak odası içerisinde bulunan dolapta muhafaza ettiği bir çanta içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Tahkikatını tamamladığını belirten Uyguner zanlının bir üniversite öğrenci olduğuna değindikten sonra mahkemenin uygun göreceği teminatla serbest kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 8000 TL nakdi teminat yatırması, 100000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması, ödememesi halinde bir ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde karar verdi.

Teminatı yatıramayan zanlı hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)