''Tartüf 24'' Çarşamba günü sahne alıyor

"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında 11 Eylül akşamı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu "Tartüf 24" sahne alacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de sahnelenecek olan oyun Yaşar Ersoy’un yorum ve yönetmenliğinde olacak.

Açıklamaya göre, 7. yüzyılda Moliere tarafından yazılan ve sonrasında Nazım Hikmet tarafından kurgulanan "Tartüf 24" oyununda "politik güldürünün okları, iki yüzlüğe ve sahtekâr yobazlara" fırlatılıyor.

-Festival’de bu hafta…

"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında bu hafta bu akşam saat 20.00’de, "The Healers" Liman Kordon Sahne’de izleyici ile buluşacak.

11 Eylül Çarşamba akşamı ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu "Tartüf 24" ile sahne alacak.

13 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro "Volkan Konak"ı ağırlayacak.

Açıklamada, tüm etkinlikler için www.girnebelediyesi.com adresinden online bilet veya Girne Belediyesi (danışma) ile tüm Telsim shoplardan baskı bilet alınabileceği belirtildi.

-Antis Deniz Festivali başlıyor…

"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında bu yıl ikincisi hayat bulacak olan "Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali" 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Festival programı şöyle:

“12 Eylül saat17.00’da Plaj Futbolu; 13 Eylül saat 17.00’de Plaj Futbolu, saat 18.00’de Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası; 14 Eylül saat 06.00 – 11.00’de Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası, saat 10.00’da Plaj Voleybolu, saat 17.00’de Paddle Board Yarışı, saat 18.00’de Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası, saat 18.00’de Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitimi, saat 20.00’de Niyal Öztürk Band; 15 Eylül saat 06.00 – 11.00’de Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması, saat 10.00’da Optimist ve Leser 2. Ayak Yelken Yarışları, saat 11.00’de Plaj Voleybolu, saat 17.00’de Yakan Top Yarışması, saat 18.00’de Sandalye Oyunu, saat 19.00’da Limbo Dans Yarışması ve saat 20.00’de Retro Çalgıcıları.”