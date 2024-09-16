“Tartüf 24” oyunu çarşamba günü sahneleniyor

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16/09/2024

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“Tartüf 24” oyunu çarşamba günü sahneleniyor

“Tartüf 24” oyunu çarşamba günü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenmeye başlanıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun her çarşamba günü saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek.

Moliere’in yazdığı, Nazım Hikmet’in uyarladığı “Tartüf 24” oyununu Yaşar Ersoy yönetiyor. 

Açıklamada, biletlerin, biletinial.com adresinden ve gişeden temin edilebileceği, daha geniş bilginin ise 22-78782 numaradan alınabileceği kaydedildi.

16/09/2024 14:33
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TAGS: Tartüf 24”
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