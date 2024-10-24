Tarzan dizisinin yıldızı Rony Ely yaşamını yitirdi

1966 yılından 1968'e kadar NBC televizyonunda yayınlanan Tarzan dizisiyle hafızalara kazınan Rony Ely yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre; Ely'nin ölümünü kızı Kirsten Casale Ely, sosyal medya hesabından duyurdu.

"BABAM KAHRAMAN OLARAK ADLANDIRILAN BİRİYDİ"

Kirsten Casale Ely, babası Ely'nin 29 Eylül'de California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirterek "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" ifadelerini kullandı.

1938'de ABD'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki başrol performansıyla tanındı.



Rony Ely, 1975'te vizyona giren "Doc Savage: The Man of Bronze" filminde de oynamıştı.



Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yapan Ely, oyunculuk kariyerinin dışında 2 roman yazmıştı.