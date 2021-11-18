Tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda Görüşülecek

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi bugün tamamlanıyor.

ads ads ads ads
18/11/2021

ads
ads
ads
Tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda Görüşülecek

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi bugün tamamlanıyor.

Bugün saat 09.30 sıralarında başlayan komite toplantısında, Mahkemeler, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri, Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının madde madde görüşülerek, bütününün oylanmasıyla tamamlanacak.

Tasarı, 22-23-24 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Bütçenin görüşüldüğü UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde, CTP Milletvekili Fikri Toros başkan vekili, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk; CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise üye olarak görev yapıyor.

 

18/11/2021 10:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Tasarı, Meclis Genel Kurulu, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.