Tasarruf etmenin 35 yolu
21/11/2022
Business Insider sitesi, Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan tasarruf tavsiyeleri arasından öne çıkanları sıraladı.
1. Evde yemek yapın
Akşam yemeğini dışarıda yemek masraflarınızı artırır.
2. Buzdolabı ve kilerinizi temizleyin
Bir kenara koyup unuttuğunuz yiyecekleri dolabınızın kuytu yerlerinde bulabilirsiniz.
3. Toptan alın
Düzenli olarak satın aldığınız ürünleri toptan alarak tasarruf edebilirsiniz.
4. Konserve almayın
Taze ürünler ve kuru bakliyat genel olarak konserve ürünlerden daha sağlıklı ve ucuz.
5. Market ürünlerini deneyin
Büyük marketler tarafından üretilen ucuz ürünleri deneyin.
6. Hazır yemek almayın
Önceden pişirilmiş ısıtmaya hazır ya mikrodalgada pişirilmek için üretilmiş yiyeceklerin fiyatları çok yüksek olabiliyor.
7. İhtiyacınızdan fazla yiyecek almayın
Çürümüş yiyecekleri çöpe atmakla paranızı çöpe atmak arasında fark yok.
8. Yemekleri toptan pişirin
Sebze, bakliyat ve etleri hafta başında pişirerek bütün hafta yetecek kadar yemeğe sahip olabilirsiniz.
9. Kendi kahvenizi yapın
Kafelerden almak yerine kahvenizi evde yaparak tasarruf edebilirsiniz.
10. İşyerine evden yemek götürün
Bu yolla öğle yemeği masraflarınızı yarı yarıya azaltabilirsiniz.
11. Şişe su almayın
Sürekli küçük şişe sular almak yerine bir matarayı doldurup onu yanınızda taşıyın.
12. Dışarıda içmeyin
Dışarıda yenecek bir yemeğin yanında içeceğiniz alkollü bir içki yemek faturanızı kabartabilir. Onun yerine evde içki içmeyi tercih edebilirsiniz.
13. Harcamalarınız takip edin
Aylık harcamlarınızı yazılı şekilde takip ederek nerele boşa para harcadığınızı bulabilirsiniz.
14. Kendinize hedef koyun
Eğer belli bir sürede belli bir miktar para biriktirmeyi hedeflerseniz, paranızı gereksiz şeylere harcamaktan kaçınmanız kolaylaşabilir.
15. Kaliteli ürünler alın
Her altı ayda bir ucuz bir çift ayakkabı almak yerine kaliteli bir çift alıp yıllarca giymek daha hesaplı olacaktır.
16. Para yerine zamanla düşünün
Eğer saatte 10 lira kazanıyorsanız, 5 liralık bir kahve yarım saatlik çalışmanızın karşılığı demek olur. O kahvenin bu süreye değip değmediğine siz karar verin.
17. Satın almadan önce düşünün
Beğendiğiniz bir ürünü almadan önce, 'Bu ürünün benim hayatıma ne gibi bir etkisi olacak' diye düşünün. Böylece gereksiz harcamaları kontrol altına alabilirsiniz.
18. Eğlence harcamalarınızı sınırlayın
Keyfiniz için yaptığınız harcamaları toptan kesmek yerine sınırlandırın. Örneğin, haftada bir sinemaya gidiyorsanız ayda bir gitmeyi deneyin.
19. Maaşınızın yarısını kenara koyun
Aldığınız maaşın yarısını tasarruf hesabına koyarak daha az parayla yaşamanın yollarını bulabilirsiniz.
20. Kart borcunuzun tamamını ödeyin
Kartınızın minimum borcu yerine bütün borcunu ödeyerek faiz ödemekten kurtulursunuz.
21. Faturalarınızı otomatik ödeyin
İnternet hesabınız üzerinden faturalarınızı otomatik ödeyerek geç ödeme cezalarını engelleyebilirsiniz.
22. Eksi bakiyeye düşmeyin
Bankaların sunduğu Kredili Mevduat Hesabı seçeneğini ya hiç kabul etmeyin, ya da mümkün olduğunca eksiye düşmemeye çalışın.
23. İhtiyacınıza göre harcayın
Eğer koşmayı seven biriyseniz iyi ayakkabılara ihtiyacınız var demektir. Harcamalarınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlerseniz hayatınıza değer eklemeyen ürünlerden kurtulmuş olursunuz.
24. İki gün bekleyin
100 liradan daha pahalı bir ürünü satın almadan önce iki gün bekleyin. Bu süreçte fikrinizi değiştirebilir ya da ürünü tamamen unutabilirsiniz.
25. Ucuz yayınlara geçin
Sıradan kablolu yayını seçerek tasarruf edebilirsiniz. Maçları seyretmek içinse bir arkadaşınıza veya dışarıya gidebilirsniz.
26. İnternet harcamanızı kısın
İnternet servis sağlayacınıza herhangi bir kampanyaları olup olmadığını mutlaka sorun.
27. Aboneliklerinizi iptal edin
Okumadığınız dergi ve gazete aboneliklerini iptal edin.
28. Evde kazak giyin
Kışın evde kazak giyip ısıtıcınızı kısarak ısınma masraflarınızdan tasarruf edebilirsiniz.
29. Cep telefonu tarifenizi değiştirin
Kullandığınız cep telefonu tarifesini kontrol ederek ihtiyacınızdan fazlasını ödemediğinizden emin olun.
30. Farklı sigorta fiyatları alın
Arabanızı sigortalatırken farklı firmalardan fiyat alın.
31. Kredinizi yapılandırın
Kredi ödemelerinizi yeniden yapılandırarak aylık harcamalarınızı kısabilirsiniz.
32. Kütüphaneye gidin
Kitap ve DVD satın almak yerine kütüphaneden ödünç alabilirsiniz.
33. İkinci el eşya alın
Özellikle kıyafetlerinizi iyi durumdaki ikinci el ürünlerden seçerseniz kimse yeni bir kıyafetle arasındaki farkı anlayamaz.
34. İşe bisikletle gidin
Mümkünse işe araba veya toplu taşıma yerine bisikletle giderek hem masraflarınızı azaltıp hem de egzersiz yapabilirsiniz.
35. Yatırım yapmayı öğrenin
Bileşik faiz gibi araçları inceleyerek size uygun yatırım araçlarını bulabilirsiniz. Henüz piyasalara yatırım yapacak kadar paranız olmasa da gelişmeleri takip ederek piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.