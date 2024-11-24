Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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24/11/2024

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Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü J.Z.’nin (E-23) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

24/11/2024 12:39
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TAGS: Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
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