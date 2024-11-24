Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü J.Z.’nin (E-23) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.