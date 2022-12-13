Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde bir çok sıkıntı var

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13/12/2022

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Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde bir çok sıkıntı var

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İş) Başkanı Dr. Mustafa Taşcıoğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklamasında bulundu.

Başkan Taşçıoğlu, sağlık hizmetlerinin olması gerektiği gibi sunulmadığını ve sağlık sisteminde bir çok sıkıntı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın keyfi uygulamaları nedeniyle sağlık sisteminin sekteye uğratıldığını iddia eden Taşcıoğlu, Gazimagusa Devlet Hastanesi’nde de dahiliye hekim saysının kısıtlı olmasından dolayı sorunlar yaşandığını söyledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dahiliye doktorunun yanı sıra kadın doğum, cerrahi, ortopedi, çocuk hekimi, beyin cerrahı, kulak burun boğaz ve göz doktoru eksikliği olduğunu ifade eden Taşcıoğlu, hastanenin eczane bölümünde de ilaç olmadığını iddia etti.

BRT

13/12/2022 13:35
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