Taşçıoğlu: Vatandaşlık kurullarında grev sürüyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu vatandaşlık kurullarında grevlerin sürdüğünü açıkladı. 

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11/04/2022

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Taşçıoğlu: Vatandaşlık kurullarında grev sürüyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu vatandaşlık kurullarında grevlerin sürdüğünü açıkladı. 

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin soruşturma ve sözleşme fesih işlemlerini resmi yazı ile geri çekmesi ve protokol masası için en geç 18 Nisan’a kadar başlanacağı sözünü vermesi üzerine eylemlerini askıya aldıklarını açıklayarak, sadece vatandaşlık kurullarında grevlerinin sürdüğünü duyurdu.

11/04/2022 17:04
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