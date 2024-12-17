Tasdik Memurları Derneği: Tasdik ettiğimiz muvafakatname belgeleri yasal ve geçerlidir

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği (KTTMD) Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şişman, KKTC sınırları içerisinde faaliyet gösteren tasdik memurları tarafından tasdik edilen muvafakatname belgelerinin yasal ve geçerli olduğunu vurguladı.

Şişman yaptığı yazılı açıklamada, 18 yaşından küçük çocukların, kara sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a veya hava ve deniz yoluyla yurt dışına yalnız başına, ebeveynlerinden biri ya da üçüncü şahıslar eşliğinde seyahat etmeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş-çıkış yapabilmeleri için ilgili sınır kapılarında muvafakatname ibraz etmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Son günlerde, çeşitli sosyal medya platformlarında ve dijital yayın organlarında, tasdik memurlarından alınan muvafakatnamelerin geçersiz olduğuna ilişkin kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeğe aykırı iddiaların yayımlandığını dile getiren Şişman, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Bu vesileyle önemle belirtmek isteriz ki, KKTC sınırları içerisinde faaliyet gösteren tasdik memurları tarafından tasdik edilen muvafakatname belgeleri yasal ve geçerlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi tasdik makamı olan tasdik memurları tarafından tasdik edilen, tasdik memuru mührü ve imzasını taşıyan muvafakatname belgeleri yasal dayanağa sahiptir ve sınır kapılarında bu belgelerin hukuki geçerliliği tamdır.”