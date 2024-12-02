Tasdik memurlarına belgeleri verilmeye devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek, yürürlüğe giren Tasdik Memurları Yasası kapsamında verilmesi öngörülen yetki belgelerinin dağıtımına devam ediliyor.

Maliye Bakanlığı’nda yer alan toplantıda, ilgili yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tasdik memuru olarak atanmış ve bu yasanın gereklerini yerine getirmiş memurlara, yeni yasaya göre hem yetki belgeleri, hem de yeni numaraları Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından verildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Berova toplantı esnasında yaptığı konuşmada, tasdik memurluğunun önemine işaret etti. Berova, tasdik memurlarının hukuki anlamda kişiler arası ilişkilerde güvenliği sağlamak, yapılan işlemlerin amacına uygun biçimde yasalara uygun hale getirilmesinde belgelerle somutlaştıran önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.