TAŞEL'de başlatılan süresiz grev 3. gününde

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) işine son verilen 7 personelin tekrar işe iade edilmesi için Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’te (TAŞEL) başlatılan süresiz grev üçüncü gününde devam ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Seyis, TAŞEL'de başlatılan süresiz grevle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak çalışanların işten atılan arkadaşlarının işe dönmeleri için onurlu bir davranış sergilediklerini söyledi. TAŞEL'deki greve herkesin sahip çıkmasını ve desteklemesi gerektiğini vurgulayan Seyis," Bu greve sahip çıkmak işten atılıp açlığa mahkum edilen insanlara sahip çıkmak olmanın yanında kendi malımıza da sahip çıkmaktır."ifadelerini kullandı.

Mehmet Seyis'in açıklamasının tamamı şöyle:

Taşel’de işçiler yeniden grevde. İşten atılan arkadaşlarının işe dönmeleri için onurlu bir davranış sergiliyorlar. Bunu geçmişte de yapmışlar ve başarmışlardı. Umarım yine başarırlar.



Bu greve herkes sahip çıkmalı ve desteklemeli. Bu greve sahip çıkmak işten atılıp açlığa mahkum edilen insanlara sahip çıkmak olmanın yanında kendi malımıza da sahip çıkmaktır.



Evet kendi malımıza da sahip çıkmaktır çünkü Taşel’in %33 hissesi devlete ait. KKTC Ekonomi bakanlığının orada atanmış yönetim kurulu üyesi var.



Özelde Ekonomi bakanlığı, genelde hükümet topyekün bu konunun içine dalmalıdırlar. Orda patronların atadığı yöneticilerin kendileri ile de pinpon topu gibi oynamalarına artık izin vermemelidirler.



Hiç çekinmeden gerekirse fabrikayı alıp çalıştırmak da dahil olayın içinde olmalıdırlar. Eğer bu ülkede iş yapan sermaye grupları bile bu hükümeti takmazsa o koltuklarda hiç oturmasınlar.



Ve tabii başta bu dönem üye oldukları sendikaları Kamu-Sen olmak üzere tüm sendikalarımız bu insanları hiç yalnız bırakmamalıdırlar.

Orda grevde olan işçiler aslında hem işsiz kalan arkadaşlarına hem de bu toplumun mallarına sahip çıkıyorlar.



Onun için herkes bu işçilerin kavgasının yanında olmalı. Onların başarması bu toplumun, sendikal hareketin ve ülke çalışma yaşamının da kazanması olacaktır.



Hade İşçi kardeşlerim “Kurtulmak Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”. Ama Hade halkımız, sendikalarımız bu aynen bizim için de geçerli biliniz.



Biliniz ve susmayınız çünkü sustukça sıra size de gelecek. Hükümete söyleyecek tek sözümüz “En Azından Kendi Hisselerinize Hükmediniz.”

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09/06/2021 12:36