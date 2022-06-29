Taşeron işçilerinin sorunlarına kalıcı çözüm üretilmeli…

Kamuda çalışan taşeron işçileri yine sorun yaşıyor.

“Yine” diyorum çünkü bu işçilerin yaşadığı sorun ne ilktir ne de son olacaktır.

Yıllardır ya maaşlarını ödenmiyor/ geç ödeniyorlar ya ihtiyat sandığı, sosyal sigorta yatırımları yapılmıyor ya da fazla saat ve kötü şartlarda çalıştırılıyorlar.

Yıllardır bu insanların defalarca sorunları haber olmuştur, yıllardır defalarca hükümet yetkililerine “sorunumuzu çözün” diye çağrı yapıyorlar.

Bu ülkede zaten hangi kronik sorunu çözebildik ki?

Hayatımız bir tekrardan ibaretmiş gibi yıllardır tekrar tekrar benzer sorunlar yaşanıyor.

İşte taşeron işçilerinin de çilesi bitmek bilmiyor.

Okullarda görev yapan yaklaşık 200 taşeron işçisi, üç aydır maşlarını alamıyor, aralık ayından beridir de sosyal sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları yapılmıyor.

Yaşadıkları zulme dayanamayan çalışanlar, sekiz günden beridir Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Taşeron işçilerinin eylemi; Mersinlik, Topçuköy, Ardahan, Kantara bölgelerindeki büyük yangına da denk gelmişti.

Hükümet edenler ve kamuoyu büyük yangına odaklandığı için başka bir yangının içinde olan işçiler pek görülmüyordu.

Ormanlar yanar da insanlar yanmaz mı? Zaten ülke ekonomik kriz yangını içinde cayır cayır yanıyor… Aylardır evine maaş götüremeyen bu işçilerin yangınını da kimse görmüyor.

Sekiz gündür Başbakanlık önünde olan çalışanlar bugün zincirlere bağlanarak bir başka eylem yaptı, sendikaları KAMU-İŞ, “Başbakan duy sesimizi... Taşeron sistem köleliktir” sloganıyla bir açıklamada bulundu.

Nihayet medya da hükümet edenler de taşeron işçilerinin eylemini görebildi.

Hükümet girişimlerde bulunmuş, maaşları ödenecekmiş…

Peki bu eziyet bitecek mi? Böyle bir çalışma hayatı mı olur? Üç ay ödenme, eylem yap, bir miktar para al, sonra yine bekle…

Can ezgisiyle alacağını al, sonra yine aynı şeyleri yaşamaya başla.

Onca çileyi, sıkıntıyı çek, eylem yap, sokaklara dökül, yönetenlere “sorunumu çöz” diye yalvar yakar.

Yahu birçok meslek alanında maaşını düzenli ödenenler bile büyük sıkıntılar içinde, geçinemiyor, evine zor ekmek götürüyor. Ülkede hal böyleyken, bu taşeron işçileri üç aydır maaş alamıyor.

Bu taşeron işçi sistemi ciddi ciddi masaya yatırılmalı ve bu rezilliğe bir son vermeli.

Daha fazla devlet hastanesi ve devlet okullarında görev yapan ama bazı başka kurumlarda da çalışan taşeron işçileri tam bir köle muamelesi görüyor. Yani eylemdeki kişiler, okullarda hademe görevi yapan taşeron işçileridir, siz zannetmeyin ki hastanede ya da başka yerlerde çalışan taşeron işçilerinin durumu daha iyidir. Hepsi benzer sorunları yaşıyor.

Görev tanımları bile yok; bir görev için alınıyorlar, her türlü iş yaptırılıyor onlara.

Her türlü eziyeti çekmelerine rağmen ne doğru dürüst maaş alıyorlar ne doğru dürüst çalışma şartları var ne de yatırımları zamanında yapılıyor.

Kaç sene aynı rezillikler yaşanacak, daha kaç taşeron işçisi bu çileleri çekecek?

Hükümet edenler ya bu taşeron sistemi doğru dürüst denetlesin, kurallar koysun, ya da bu taşeronlar bu işi yapamıyorsa yapmasın, vazgeçsin.

Mademki bu insanlar devlet daireleri ve kurumlarında çalışıyor, onlara da toplu sözleşme yapılsın.

Yeter artık… Bu insanların kaderi, artık taşeron patronların iki dudağından çıkacak söze kalmasın, onların insafına bırakılmasınlar.

Devlet, vatandaşını böyle mi korur? Böyle bir çalışma düzeni mi olur?

Bazı taşeronlar “Devlet bizi ödemediği için biz de çalışanları ödeyemiyoruz” diyormuş.

Devlet bu taşeronları ya zamanında ödesin ya da ödeme geciktiğinde çalışanını ödeyebilecek birikimi olan kişiler taşeronluk yapsın.

Ancak parası olup da çalışanını ödemeyen yok mu? Olmaz olur mu? Her yerde olduğu gibi taşeronlar arasında da istismarcılar var.

Nasıl olsa devlet yöneticileri, hükümet edenler denetim özürlü, arayan kim, soran kim, ilgilenen kim? Bu ilgisizliği iyi bilen bazı taşeronlar, bunu istismar ediyor.

Bugün veya yarın taşeron işçilerinin maaşlarını alacak olması sorunun çözüldüğünü göstermez, bu soruna kalıcı çözüm üretilmeli.

Dediğim gibi kamudaki bu taşeronluk sistemini ya tamamen ortadan kaldırın ya da istismar edilemeyecek standartlar, kurallar getirin.

Bu işi yapacak olanlar mazeretler üretemesin, insanlar sömürülmesin, köle muamelesi görmesin, çile çekmesin…

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29/06/2022 21:04