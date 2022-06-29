Taşeron Mağdurları Eylemde!

Taşeron sisteminde çalışanlar iki aydır maaşını almadığı gerekçesiyle, Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Taşeron mağdurları emekçilerin başbakanlık önündeki eylemleri 8. gününde. İşçiler "Başbakan sesimizi duy, kölelik sistemi bitsin" sloganları atıyor. 200'e yakın okul hizmet görevlisinin 2 aylık maaş ve yatırımları yapılmadı. Bayram öncesi cepleri boş kalan işçiler haklarını arıyor.

Eylem yerine gelen Kamu-Sen başkanı Metin Atan eylemcilerin yanında olduklarını ve sorunun çözümü için mücadele vereceklerini açıkladı.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "kamuda çalışan taşeron işçilerine yapılan haksızlıklara karşı" başlatmış oldukları protesto nedeniyle, bugün saat 16.00’da Bakanlar Kurulu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu-İş ve taşeron çalışanların soruna çözüm bulunması amacıyla başlattıkları eylemin 8 gündür devam ettiğini belirterek, devlet dairelerinde, bakanlıklarda çalışan taşeron işçilerin ve özellikle okullarda çalışan hademelerin aylardır maaş alamadıkları gibi sosyal haklarının da ellerinden alındığına dikkat çekti.

Eylemciler sonuç alınana kadar başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını açıkladı.

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29/06/2022 10:53