Taşeronlar Birliği'den, müteahhitlere destek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 12 Ekim 2018, Cuma günü yapacağını duyurduğu araçlı eyleme Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği destek belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, 12 Ekim Cuma günü taşeronların da müteahhitlerin yanında eylemde olacağını kaydetti.

Müteahhitler Birliği, müteahhitlerin gerek birim fiyatları ile izharat – avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi, gerekse devletten alacaklarını tahsil edememedikleri gerekçeleri ile 12 Ekim 2018, Cuma günü araçlı eylem yapacağını açıklamıştı.

Müteahhitlerin sorunlarının direk olarak kendilerini de etkilediğini belirten Taşeronlar Birliği Başkanı Amca, üyelerinin de 12 Ekim 2018, Cuma günü araçları ile Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı önünde olacağını yineledi.