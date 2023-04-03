“Tasfiye memurunun hukuk dışı ihaleyi sonuçlandıracağı bilgisini aldık”

KKTC'nin 2 limanı Gazimağusa ve Girne limanlarındaki elleçleme hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda ortak açıklama yapan limandaki paydaşlar, “Bizler Gazimağusa ve Girne limanında faaliyet yürüten tüm gemi acenteleri, armatörler ve vinç işletmecileri böylesi bir hukuk dışılığa karşı ortak hareket etme kararı aldık”ifadelerini kullandı.

KKTC limanlarında faaliyet yürüten işletmelerİn ortak açıklaması şöyle:

“KKTC'nin 2 limanı Gazimağusa ve Girne limanlarındaki elleçleme hizmetlerinin özelleştirilmesi konusundaki tartışmalar bir süredir kamuoyunu meşgul etmektedir.

Bildiğiniz üzere KKTC limanlarındaki elleçleme hizmetleri Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şti yasası çerçevesinde elinde bulunduran şirket fiilen ortadan kalkmış ve bu şirketin tasfiyesi için ilgili bakanlık tarafından bir tasfiye memuru atanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde ilgili tasfiye memuru Gazimağusa ve Girne Limanlarında elleçleme hizmetlerini yürütmek için ayrı ayrı hizmet alımı ihalesine çıkmıştır.

Bizler Gazimağusa ve Girne limanında faaliyet yürüten tüm gemi acenteleri, armatörler ve vinç işletmecileri böylesi bir hukuk dışılığa karşı ortak hareket etme kararı aldık. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Gazimağusa Kaza Mahkemesinde dosyaladığımız ara emri müracaatımız görüşülürken, Yargıç Tasfiye Memurunun böyle bir ihaleye çıkma yetkisinin olmadığını belirtmiştir.

Ara emri ile ilgili hukuki talebimiz 3 Nisan 2023 pazartesi günü Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir.

Bu arada limanlarda faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri 30. 03. 2023 tarihinde Başbakan Sn Ünal Üstel'i de ziyaret etmiş ve konuyu aktarmıştır. Sn Başbakanın talebi üzerine önerilerimizi içeren bir belgeyi de Sn. Başbakan'a iletmiştir. Sn Başbakan konu ile ilgileneceğini ve bizlere geri döneceği taahhüdünü vermiştir.

Yapılan bu temaslardan olumlu bir sonuca ulaşacağımızı ve limanlarımızdaki iş barışının sağlanmasını beklerken Tasfiye Memurunun 3 Nisan 2023 pazartesi sabahı Yüksek İdare Mahkemesi kararını beklemeden bu hukuk dışı ihaleyi sonuçlandıracağı bilgisini aldık.

Bizler KKTC limanlarında faaliyet yürüten işletmeler olarak böyle bir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle her iki limanda da yürüttüğümüz faaliyetlerimizi konu çözümlenene kadar süresiz durdurma kararı aldık .

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 10:15